В НАТО попытались свалить обострение вокруг Гренландии на Россию

Североатлантический альянс должен защищать Арктику — так прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии генсек НАТО Марк Рютте.

Политик напомнил, что из восьми государств, имеющих выход в Арктику, лишь Россия не входит в НАТО. Однако президент США Дональд Трамп еще в свой первый срок "предупредил нас о том, что там открываются морские пути, что Россия и Китай более активны (в Арктическом регионе) и что мы должны больше делать там вместе".

По словам Рютте, на тему сдерживания России в Арктике "была очень хорошая дискуссия в НАТО". Теперь же союзники по военному блоку пытаются двигаться в этом направлении дальше, поскольку "мы все в НАТО согласны с тем, что, когда дело доходит до защиты Арктики, то мы должны работать сообща".

Однако прямо отвечать на вопрос о том, вправе ли США пытаться отобрать Гренландию у Дании, своего союзника по альянсу, Рютте не стал, сославшись на то, что "это наши внутренние дискуссии" (цитаты по РИА Новости).

Ранее конфликт натовцев из-за Гренландии высмеял зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. Политик предложил Трампу поспешить с захватом острова, пока его жители не устроили референдум с голосованием за присоединение к России.

Между тем бывший вице-канцлер Германии Роберт Хабек предположил, что приглашение Гренландии в Евросоюз могло бы отбить интерес Соединенных Штатов к захвату этой территории. Германский политик выразил удивление в связи с тем, что Европа до сих пор не сделала соответствующего предложения Гренландии, хотя "дебаты все чаще вращаются вокруг приобретения или даже оккупации острова".