Трамп объяснил, зачем США на самом деле Гренландия

Соединенным Штатам нужна Гренландия ради национальной безопасности, в том числе — для развертывания системы противоракетной обороны "Золотой купол". Такое заявление сделал в среду, 14 января, президент США Дональд Трамп.

Как заявил американский лидер, США должны заполучить Гренландию, иначе на остров могут посягнуть Россия или Китай. Однако Вашингтон не намерен допустить усиление конкурентов в стратегически важном Арктическом регионе, заверил политик.

Трамп призвал Североатлантический альянс помочь Соединенным Штатам получить Гренландию, поскольку военная эффективность НАТО напрямую зависит от мощи США. Если же Гренландия перейдет к американцам, от этого, по мнению главы государства, выиграет весь военный блок — он станет более эффективным и грозным, сообщает РИА Новости.

Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что попытка Соединенных Штатов получить контроль над Гренландией военным путем будет означать распад Североатлантического альянса. Однако в ответ Трамп заявил, что Вашингтон в любом случае получит контроль над Гренландией — тем или иным способом.

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался свалить обострение вокруг Гренландии на Россию. Политик напомнил, что из восьми государств, имеющих выход в Арктику, лишь Россия не входит в альянс. Что касается попыток США отобрать Гренландию у Дании, своего союзника по НАТО, Рютте уклончиво заявил, что "это наши внутренние дискуссии".