Государства — члены Североатлантического альянса начали учения Steadfast Dart 2026 по переброске военнослужащих и техники через Германию, которая выступает в качестве логистического узла НАТО.

Как сообщает агентство DPA, в рамках запланированных мероприятий в Германию прибудут около 10 тысяч военнослужащих, более 1,5 тысячи единиц техники, включая танки и ракетные установки, свыше 20 самолетов и истребителей и 17 кораблей ВМС.

К маневрам привлечены представители 11 стран, входящих в НАТО, однако Соединенные Штаты в учениях не задействованы. Примечательно, что происходит это на фоне жестких разногласий между членами альянса из-за притязаний американский властей на Гренландию — автономию Дании.

Тем временем российское Министерство иностранных дел предостерегло НАТО от дестабилизации военно-политической обстановки в Арктике. Попытки обострять ситуацию в высоких широтах и создавать угрозы безопасности России как полноправному члену Арктического сообщества будут иметь для их авторов самые серьезные последствия.

Генсек НАТО Марк Рютте попытался свалить обострение вокруг Гренландии на Россию, отметив, что из восьми государств, имеющих выход в Арктику, лишь Россия не входит в альянс. По словам Рютте, на тему сдерживания России в Арктике "была очень хорошая дискуссия в НАТО".