В Госдуме призвали ввести мораторий на блокировку Telegram и WhatsApp*

Депутаты Госдумы от КПРФ разработали поправки в законодательство, предусматривающие бессрочный мораторий на блокировку в России социальных сетей и мессенджеров, включая Telegram и WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Свою инициативу парламентарии объясняют необходимостью "способствовать ослаблению общественного раздражения из-за ограничения цифровых прав граждан, замедления общения в мессенджерах и периодических цифровых локдаунов".

Один из авторов поправок Сергей Обухов заявил, что россияне "справедливо" воспринимают блокировку соцсетей и сервисов как ограничение своих конституционных прав, тем более что власти зачастую не разъясняют причину блокировок.

В КПРФ назвали запреты и ограничения цифровых прав граждан непопулярным решением, которое ведет к прямому ухудшению качества их жизни. В связи с этим предлагается ввести мораторий на подобные блокировки, но оставить регуляторам возможность блокировать отдельную информацию с учетом "действий недружественных стран и всевозможных мошенников", сообщает RTVI.

Ранее вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков призвал защитить Telegram от блокировки в России и запустил сбор подписей в поддержку своей инициативы. Политик предложил подписать открытое письмо к создателю мессенджера Павлу Дурову с призывом открыть представительство Telegram в России — это, по мнению Даванкова, лишит Роскомнадзор оснований для блокировки.

На этом фоне председатель думского комитета по информационной политике Сергей Боярский подчеркнул, что "спекулировать о блокировках бессмысленно, а использовать животрепещущую тему для повышения цитируемости сомнительно". Депутат напомнил, что реальные планы может озвучивать только уполномоченный орган власти — Роскомнадзор.

