Кремль пообещал разобраться с подорожанием услуг ЖКХ

В Кремле внимательно следят за ситуацией с ростом цен на коммунальные услуги. В этом заверил в четверг, 12 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель администрации главы государства, комментируя жалобы граждан на подорожание "коммуналки", "таким резким оно быть не должно".

Песков пообещал, что власти будут "очень внимательно сейчас мониторить ситуацию". Он также напомнил, что Кремль имеет большой опыт работы с обращениями россиян — прямая линия с президентом научила "предметно разбираться с каждым отдельно взятым случаем" (цитаты по ТАСС).

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что региональные энергетические компании зачастую принимают необоснованные решения поднять тарифы ЖКХ. В связи с этим было решено наделить антимонопольщиков дополнительными полномочиями по контролю над тарифами на жилищно-коммунальные услуги.

При этом депутаты ЛДПР во главе с руководителем партии Леонидом Слуцким предложили списать долги по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства части россиян. Авторы этой инициативы подчеркивали, что просроченные долги перевалили за полтора триллиона — это "печальный рекорд последних лет".