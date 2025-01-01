Лечащий врач вправе дистанционно оценить состояние пациента и закрыть ему больничный лист посредством мессенджера MAX. Об этом говорится в документе Министерства здравоохранения России.

Как уточняет ТАСС, в пресловутом ведомственном документе закреплено право врача задействовать "телемедицинские технологии с использованием национального мессенджера" для оценки состояния здоровья пациентов.

Если дистанционно будет подтверждено, что трудовые функции восстановлены, врач может закрыть больничный через MAX. В противном случае, для уточнения состояния пациента и пролонгации больничного, медик принимает решение о необходимости очного осмотра.

Еще в декабре 2025 года ежедневное количество пользователей MAX достигло 46,4 миллиона человек, что соответствует 37,7% всего населения России. Также в пресс-службе мессенджера рассказали, что с момента запуска приложения пользователи отправили более 6,5 миллиарда сообщений, позвонили более 2 миллиардов раз.

Когда у президента России Владимира Путина поинтересовались перспективами нового национального мессенджера MAX при наличии на российском рынке зарубежных сервисов такого рода, глава государства назвал их проблему: "Политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения".