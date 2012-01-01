Россия послала Японии четкий сигнал об окончательном решении спора о территориальной принадлежности Курильских островов и российском суверенитете над архипелагом. На это указывают западные средства массовой информации.

Как напоминает Berliner Zeitung, Курилы обсуждались Москвой и Токио особенно интенсивно в период с 2012 по 2019 год, когда тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ несколько раз встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Россия многократно подчеркивала неоспоримость своего суверенитета над Курильскими островами, которые Япония называет своими Северными территориями. В 2020 году в российской Конституции официально закрепили неотчуждаемость территорий — это, как указывает Berliner Zeitung, "фактически решило вопрос по Курилам" и оказалось "серьезным ударом" для Японии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что российский суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнениям и обсуждению. Принадлежность архипелага "ни у кого не должна вызывать сомнений", а разногласия по этому поводу между японскими политиками — это их внутреннее дело.

Тем временем министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги признался, что ему не хватает общения с российским коллегой Сергеем Лавровым — между политиками установились хорошие доверительные отношения, однако на фоне нынешней геополитической ситуации контакты оказались прерваны.