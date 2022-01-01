Великобритания и Франция сознают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение цели по нанесению стратегического поражения России. На это указали во вторник, 24 февраля, в Службе внешней разведки.

Как подчеркивает СВР, Великобритания и Франция поняли недостижимость столь вожделенной для них победы над Россией руками ВСУ, но не готовы мириться с поражением.

Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой, чтобы дать украинским националистам шанс "претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий", цитирует сообщение российской спецслужбы РИА Новости.

Тем временем Совет Федерации принял обращение, в котором подчеркивает: поставка ядерного оружия киевскому режиму приведет к эскалации конфликта на Украине, а также создаст угрозы безопасности не только России, но и всей Европы.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что еще в 2022 году Киев озвучил претензии на обладание ядерным оружием. Подобная нацеленность создавала реальные риски для России и стратегической стабильности в целом.

При этом зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал, что даже при полном прекращении конфликта на Украине ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно. Политик отмечал, что мир будет создавать новые более разрушительные виды оружия, а все новые страны будут обретать ядерные арсеналы.