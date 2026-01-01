Володин сделал настораживающее признание о тарифах ЖКХ: "Ситуация пошла не туда"

Регионы по-разному относятся к повышению тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). На это указал в среду, 25 февраля, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик, как сообщается в его Telegram-канале, отметил, что одни субъекты руководствуются федеральными лимитами, в других региональные энергетические комиссии и органы власти необоснованно поднимают тарифы — в первую очередь, на тепло.

Володин подчеркнул, что "мы не можем не реагировать и стоять в стороне", поскольку ситуация с тарифами ЖКХ в регионах "пошла не туда". В числе предпринимаемых мер парламентарий назвал поправки в законодательство, расширяющие полномочия антимонопольщиков по контролю в этой сфере.

В ответ глава кабмина Михаил Мишустин призвал поскорее "дать возможность самостоятельно устанавливать предельные тарифы при двухразовом неисполнении регионами предписаний ФАС и дисквалифицировать руководителей региональных органов регулирования".

Между тем руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский уточнил, что с 1 января 2026 года в России прошла корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% из-за изменения базовой ставки НДС. Никаких других изменений не было, в том числе повышения тарифов на "коммуналку".

В Кремле подчеркивали, что за темой тарифов ЖКХ следят в высших эшелонах власти — это крайне важная тема. Как подчеркнул представитель администрации главы государства Дмитрий Песков, комментируя жалобы граждан на подорожание "коммуналки", "таким резким оно быть не должно".