МИД России отреагировал на западную миссию "Арктический часовой"

Россия никому не угрожает в Заполярье и стремится к дипломатическому решению любых вопросов. Такое заявление сделал в среду, 25 февраля, директор департамента европейских проблем российского МИД, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.

Дипломат подчеркнул, что Россия как крупнейшая арктическая держава демонстрирует ответственное отношение к региону, неизменно стремится к поддержанию мира и стабильности в высоких широтах, сообщает РИА Новости.

В то же время запущенная натовскими странами в феврале операция "Арктический часовой" подтверждает курс на усиление присутствия альянса в Арктике и на сдерживание России, отметил Масленников. Он особо указал, что этой активности в рамках "Арктического часового" готовы далекие от Арктики страны: Бельгия, Германия и Франция.

Россия открыта к взаимодействию со всеми конструктивно настроенными партнерами, если они осознают необходимость вернуться к равноправному диалогу для поиска совместных решений общих проблем Арктики, подытожил представитель МИД.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова охарактеризовала планы запуска миссии "Арктический часовой" как очередную провокацию западных стран, которые пытаются насадить свои порядки. Чиновница подчеркивала, что из-за действий НАТО Арктика — некогда мирный регион — превращается в зону геополитической конкуренции.

При этом генсек НАТО Марк Рютте утверждал, что Североатлантический альянс должен оборонять Арктику от России. По его словам, союзники по военному блоку пытаются двигаться в этом направлении дальше, поскольку "мы все в НАТО согласны с тем, что, когда дело доходит до защиты Арктики, то мы должны работать сообща".