Россия пригрозила Лондону мерами для обеспечения свободы судоходства в Ла-Манше

Россия может предпринять асимметричные меры для обеспечения свободы судоходства в Ла-Манше на фоне угроз из Великобритании. Об этом рассказал в понедельник, 6 апреля, российский посол России в Лондоне Андрей Келин.

Дипломат отреагировал на заявление британских властей о разрешении своим военным подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через территориальные воды королевства. Эту меру Лондон назвал способом борьбы с так называемым теневым флотом, якобы применяемым в перевозках российских энергоресурсов.

Келин в ответ заявил, что "мы можем использовать все имеющиеся правовые, политические и иные инструменты — в том числе асимметричные и не обязательно вблизи британских территориальных вод — для защиты наших интересов, а также обеспечения свободы судоходства" (цитата по РИА Новости).

Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов предупреждал, что члены НАТО вынашивают планы частичной или полной морской блокады нашей страны. Однако России есть чем ответить на угрозы нашим стратегическим морским коммуникациям и притязаниям на ресурсы Арктики.

Помощник российского лидера Николай Патрушев подтвердил, что риски террористических и диверсионных угроз в отношении наших торговых судов не снижаются, поэтому разработан целый комплекс защитных мероприятий, включая сопровождение кораблей огневыми группами и размещение на них специальных средств защиты.