Запад должен активнее помогать Украине — такое заявление сделал в понедельник, 6 апреля, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Утративший легитимность украинский президент опубликовал в соцсетях очередное обращение, в котором пожаловался на удары российских военных — по утверждению Зеленского, ВС России атаковали беспилотниками Одессу и объекты энергетики в ряде областей Украины.

Как подчеркнул вслед за этим глава киевского режима, "сейчас всем партнерам необходимо вместе усиливать защиту неба", поскольку "это ежедневная работа всех, а не только Украины".

Тем временем ирландский журналист Чей Боуз написал в социальной сети Х, что Запад продолжает игнорировать стремительное ухудшение положения Украины: "Больше разрушений. Больше потерь. Больше лжи от западных СМИ. А Украина тем временем умирает медленной смертью от множества ран" (цитаты по РИА Новости). Однако западные страны, по словам Боуза, попросту боятся признать реальность.

Ранее в Японии отметили, что заявление президента США Дональда Трампа о снятии санкций с России стало настоящим ударом для Владимира Зеленского. Японские интернет-пользователи пишут, что Москва и Вашингтон сумели переломить устоявшуюся структуру отношений между странами, а "Зеленскому снова дали под зад ногой".

Однако предводитель киевского режима продолжает требовать преференций. По его словам, Запад должен сделать так, чтобы "у русских не было награды за эту войну", а также обеспечить Украине гарантии безопасности "для надежного мира".