Россиянам объяснили, зачем в детсадах вводят аналог "Разговоров о важном"

В российских детских садах будут проводить занятия под названием "Добрые игры". Об этом рассказала в среду, 8 апреля, заместитель министра просвещения России Ольга Колударова.

Как пояснила представитель профильного ведомства, все дошкольные образовательные организации России будут реализовывать программу — аналог школьных "Разговоров о важном".

Дошколятам с помощью специального методического инструментария будут рассказывать о духовно-нравственным ценностях, цитирует Колударову РИА Новости.

Член думского комитета по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко одобрительно высказалась о нововведении. Депутат подчеркнула в эфире радио "Говорит Москва", что "формировать у детей устойчивое понимание своей культуры, своей Родины, наверное, это самое правильное и начинается по достижению психологического возраста как раз трех-четырех лет".

Ранее в Кремле объяснили, как надо воспитывать детей. Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков подчеркнул, что "воспитание возможно только на примерах", тем более что мы живем в уникальное время: "Эти примеры живьем ходят среди нас — герои специальной операции".

Между тем в Госдуме начали бороться с "неправильными" игрушками. Депутат Яна Лантратова указывала, что игрушки "под влиянием западной культуры" становятся все более зловещими — детям намеренно "стирают границы добра и зла". Игрушка может подменить традиционные ценности и сломать систему координат, с которой дети выходят в жизнь, подчеркивала парламентарий.