Попытка главы киевского режима Владимира Зеленского набрать политические дивиденды на ближневосточном конфликте обернулась для него позором. Об этом пишут итальянские средства массовой информации.

Как сообщает L'AntiDiplomatico, арабские шейхи попросили украинских специалистов по противовоздушной обороне покинуть территорию их государств. Как выяснилось, все пять объектов, которые "защищали" эксперты с Украины, были уничтожены. Масла в огонь подлило попадание украинских противоракет по двум небоскребам в Объединенных Арабских Эмиратах.

Высказывания Зеленского против Ирана, которые привели к объявлению Украины законной военной целью для исламской республики, стоили жизни 21 украинскому специалисту — они не вернулись домой после того, как Тегеран ударил по украинской базе и складам БПЛА в ОАЭ.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский утверждал, что Соединенные Штаты просили Украину о помощи в конфликте на Ближнем Востоке — в частности, с защитой своих военных баз в регионе. Зеленский в красках расписывал опыт ВСУ в противодействии беспилотникам, уверяя в уникальности квалификации украинских специалистов.

Однако из Вашингтона прозвучал насмешливый комментарий в адрес утратившего легитимность президента Украины. Американский лидер Дональд Трамп подчеркивал, что "Украина никак не помогает США отражать ответные удары дронами со стороны Ирана". Политик отказался подтвердить самоуверенные заявления Зеленского о бесценности и востребованности украинских специалистов.