Матвиенко назвала неожиданную стратегическую угрозу России: "Мы не можем этого допустить"

Обезлюживание территорий является для России стратегической угрозой, требующей самых серьезных мер. На это указала в понедельник, 20 апреля, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как напомнила политик, "Россия исторически — не страна агломераций и мегаполисов", поэтому важно добиваться равномерного расселения граждан, "чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах вдали от родных мест, а строили по всей стране просторные дома, заводили большие семьи".

Матвиенко подчеркнула, что решение этой проблемы требует формирования надлежащих условий, ведь очевидно, что "не захотят семьи заводить детей, если вместо детской или спортивной площадки во дворе торчат ржавые трубы, а по тротуарам невозможно проехать с коляской и так далее".

Мы не можем допустить обезлюживания территорий ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономки, подытожила спикер Совфеда (цитаты по "Интерфаксу").

Проблему обезлюживания усугубляет демографическая ситуация в России. Академик РАН Геннадий Онищенко отмечал, что средний возраст, в котором россиянки впервые становятся матерью, составляет примерно 31 год. По словам эксперта, "мы себя утешаем" тем, что в Европе этот показатель достигает 32-34 года. Однако "нам от этого не легче, мы должны жить своим умом".

Российский лидер Владимир Путин заявил, что принятых мер в сфере демографии недостаточно: рождаемость продолжает снижаться. Поддержка семей, подчеркнул президент, должна идти по принципу "чем больше — тем лучше" и увеличиваться на каждого следующего ребенка.