Германия и Франция не намерены поддерживать амбиции Украины по ускоренному и упрощенному вступлению в Европейский союз. Об этом свидетельствуют выдержки из конфиденциальных документов.

Как пишет Financial Times, ФРГ допускает предоставление Украине статуса ассоциированного члена Евросоюза без права голоса, равно как и без доступа к средствам из общеевропейского бюджета.

Франция предлагает одобрить для Украины "интегрированный статус", отсрочив предоставление доступа к европейскому финансированию и сельскохозяйственным льготам до полноценного вступления страны в ЕС.

Эти предложения со стороны крупнейших экономик Евросоюза явно не отвечают мечтам киевского режима о полноценном членстве в интеграционном объединении уже к 2027 году, подчеркивает FT.

Киевский режим пытается добиться членства в Евросоюзе по ускоренной схеме и на льготных условиях, эксплуатируя предлог "российской агрессии", однако европейские страны не горят желанием принимать Украину в обход обычной процедуры.

Глава евродипломатии Кая Каллас после неформального заседания Совета ЕС в Киеве отказалась назвать конкретные сроки вступления Украины в Евросоюз, хотя предводитель киевского режима Владимир Зеленский очень ее об этом просил.

До того в Евросоюзе и вовсе заявляли, что Украина может забыть о своем стремлении в Евросоюз, если не искоренит преступность в высших эшелонах власти.