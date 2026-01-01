Досрочный период ЕГЭ прошел в России: нарушителей ловила нейросеть

Досрочный период единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года прошел без сбоев, в штатном режиме. Об этом рассказали в понедельник, 20 апреля, в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

Как уточнил Рособрнадзор на своем официальном сайте, экзамены проходили с 20 марта по 20 апреля, всего в них приняли участие 2236 человек. Всего было задействовано 113 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в 69 регионах России, организацию экзаменов обеспечивали более 2 тысяч работников ППЭ.

За нарушение порядка были удалены четыре человека, одного нарушителя выявил искусственный интеллект (ИИ). Нейросеть, анализирующая поведение экзаменуемых, зафиксировала использование шпаргалки в экзаменационном пункте Санкт-Петербурга — нарушителя выгнали с экзамена.

Ранее Рособрнадзор определил правила сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Все личные вещи экзаменуемых должны остаться в специальных пунктах хранения, размещенных до рамок металлоискателя. На столе во время ЕГЭ может лежать только черная ручка, паспорт и разрешенные по предмету материалы. Нет запрета также на воду, лекарства и снэк (батончик или шоколадка).

Всем критикам ЕГЭ ответил создатель этого формата проверки знаний. Бывший министр образования России, президент РУДН Владимир Филиппов предупредил, что отказ от единого государственного экзамена приведет к возвращению платных подготовительных курсов при учебных заведениях и практики поступления по протекции.