Япония не может позволить себе сохранять враждебную риторику по отношении России. Комментарии такого содержания делают японские интернет-пользователи после заявления российского МИД о Курильских островах.

Официальный Токио обнародовал свой ежегодный доклад о внешней политике под названием "Синяя книга". Нежелание японских властей отказываться от притязаний на Курилы в России сочли неприемлемым.

Это заявление российского МИД встретили с опаской жители Страны восходящего солнца — они, в частности, призывают начать переговоры с Россией о поставках нефти, поскольку "без ее энергоносителей Японии попросту не выжить".

Японцы также сетуют на недальновидность своих политиков, которые "отталкивают от себя одного соседа за другим". Многие считают ошибочной политику поддержки Украины: "Теперь, когда Япония начала инвестировать в разработки украинского вооружения, нам не на что больше надеяться" (цитаты по РИА Новости).

Ранее западные средства массовой информации писали, что Москва послала Японии четкий сигнал об окончательном решении спора о территориальной принадлежности Курильских островов и российском суверенитете над архипелагом. Это "фактически решило вопрос по Курилам" и оказалось "серьезным ударом" для Токио.

В Кремле напомнили, что российский суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнениям и обсуждению. Комментируя скандал в Токио из-за слов японского министра о Курилах, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это внутреннее дело другого государства.