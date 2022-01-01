Россиянам напомнили про закрытие Крымского моста для электрокаров и гибридов

Проезд по Крымскому мосту закрыт для электрокаров и гибридных машин на основании постановления и указа глав Краснодарского края и Крыма. Об этом напомнили в администрации моста в среду, 22 апреля.

В преддверии начала очередного отпускного сезона россиян предупредили, что туристов на гибридах и электромобилях по мосту не пропустят.

Проезд запрещен также всем типам грузовых автомобилей, чья масса в снаряженном состоянии превышает полторы тонны, причем запрет действителен для таких машин даже без груза.

Не впустят на Крымский мост цельнометаллические фургоны с коммерческими кузовами, будками, изотермами. Запрет распространен и на пассажирские фургоны, переоборудованные под коммерческие перевозки (т. е. вместо сидений в салоне находится груз, коробки и ящики).

Правила проезда транспорта и перевозки грузов по мосту опубликованы в MAX-канале "Крымский мост: оперативная информация".

Ранее в администрации Краснодарского края объяснили, почему было решено установить запрет на проезд по Крымскому мосту для гибридных машин и электрокаров. Как подчеркнули власти Кубани, соответствующая рекомендация антитеррористической комиссии была дана из соображений безопасности.

Киевский режим пытался уничтожить мост через Керченский пролив, организовав в 2022 году теракт. Осенью 2025 года Южный окружной военный суд приговорил восьмерых фигурантов соответствующего уголовного дела к пожизненному лишению свободы. При этом осужденные, внесенные в России в список террористов и экстремистов, отказались признать себя виновными.