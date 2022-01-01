Международная федерация баскетбола (FIBA) допустила сборные России и Беларуси к участию в турнирах юношеской Лиги наций в формате 3×3.

Как сообщает "Матч ТВ", Россия и Беларусь получили специальное разрешение на регистрацию команд среди игроков в возрасте до 21 года в конференциях юношеской Лиги наций в формате 3×3, которые пройдут в Китае и Малайзии.

В то же время статус отстранения российских и белорусских сборных сохраняется в отношении всех остальных турниров под эгидой FIBA, включая юношеский чемпионат Европы 2026 года.

Ранее сообщалось, что гимн России впервые с 2022 года прозвучал на международных командных соревнованиях — перед матчем женского Кубка мира по водному поло между сборными России и Аргентины. Российские ватерполистки одержали убедительную победу над соперницами со счетом 33:11.

Между тем российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что нечистоплотные попытки недругов России ослабить незыблемые позиции нашего спорта при помощи избирательных санкций против российских атлетов оказались тщетными.