У западных спонсоров Украины нет плана победы киевского режима, как и "реального намерения самим платить полную цену". Об этом заявила бывший пресс-секретарь утратившего легитимность украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Мендель скептически высказалась в социальной сети Х о том, как в Европе освещают положение дел на Украине: "Когда вы слушаете Брюссель или читаете крупные европейские газеты, вы слышите только аплодисменты в поддержку существующего положения дел. Больше санкций. Больше оружия. Больше "стратегического терпения".

Однако речь идет лишь про "тщательно отредактированную историю", которая весьма сильно отличается от суровой действительности: "Целые города и поселки превращены в руины. Сотни тысяч молодых украинских мужчин убиты или искалечены. Семьи измучены, экономика разрушена, и следующая зима может снова принести отключения электроэнергии и пустые полки в магазинах" (цитаты по РИА Новости).

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала Украину инструментом деструктивной политики Запада, который задействовали для дезинтеграции славянского мира. Чиновница объявила происходящее с киевским режимом завершающей фазой западного проекта, в рамках которого также пытаются обесценить победу Советского Союза над нацизмом.

Тем временем член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник подчеркнул, что нет сомнений в победе России в спецоперации на Украине. При этом ключевыми задачами остаются цели, обозначенные нашим президентом, а также сохранение жизней военнослужащих. Когда эти задачи будут решены, а глава государства сочтет условия выгодными для России, тогда боевые действия прекратятся, заявил парламентарий.