Путин: Россия стремится к диалогу с конструктивными политическими силами

Россия всегда была и остается открыта к диалогу с конструктивными национальными политическими силами. Такое заявление сделал в понедельник, 27 апреля, глава государства Владимир Путин.

Политик обратился к участникам форума Международной социалистической сети Совинтерн, который начался в Москве.

Как подчеркивается в телеграмме Владимира Путина, Россия всегда стремилась к расширению плодотворного диалога всех конструктивных национальных политических сил в поисках ответов на общие вызовы глобальной и региональной стабильности и экономическому и социальному развитию.

Вместе с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Евразийскому экономическому союзу мы создаем реальные механизмы партнерства по линии законодательных и партийных структур, дальнейшее углубление которого поспособствует укреплению доверия между странами и народами (цитаты по РИА Новости).

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что попытки западных государств между собой разговаривать "по понятиям" — это их выбор и право, но Россия не позволит себя в это втянуть. Как подчеркнул дипломат, мы будем вести дела с партнерами из стран, которые заинтересованы разговаривать исключительно на основе принципов равноправия.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предупреждал, что определение дальнейшего будущего Европы "потребует еще диалога" ради выстраивания новой архитектуры европейской безопасности, даже вопреки нежеланию европейцев налаживать контакты: "Без этого не обойтись".