Мошенники вернулись к прежней схеме обмана россиян: старая, но эффективная

Злоумышленники вновь активно применяют схему "обратного перевода" денег. Об этом предупредил в понедельник, 27 апреля, эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава.

Сценарий давно обкатан: на карту ничего не подозревающего гражданина приходит неожиданный перевод с незнакомого номера. Затем с получателем денег связывается мошенник, уверяет, что по ошибке перевел деньги по неверным реквизитам, и просит перевести средства обратно. В прежнем варианте такого "развода" преступник, получив перевод, аннулировал изначальную операцию и получал назад отправленные жертве деньги в дополнение к тем, что перевел попавшийся на удочку товарищ.

Теперь цель мошенников опаснее: добросовестный гражданин может оказаться звеном преступной цепочки по обналичиванию похищенных средств. Кучава подчеркнул, что если отправитель украденных денег напишет заявление в полицию, карты и счета невольного дроппера могут быть полностью заблокированы во всех банках России.

Категорически нельзя выполнять просьбы незнакомцев, а если поступит непонятный перевод — нужно обратиться в свой банк и попросить разобраться, сообщает РИА Новости.

Ранее в Банке России предупредили: нельзя выполнять денежные операции по просьбе незнакомых людей. Если на карту поступили деньги от неизвестного отправителя, который затем требует вернуть средства, не возвращайте самостоятельно деньги — обратитесь в свой банк и попросите осуществить обратный перевод по реквизитам отправителя.

Сенатор Артем Шейкин рассказал, что популярность набирает схема с горящими турами. Будущей жертве предлагают путевки по соблазнительно низкой цене с требованием срочно оплатить тур. Но как только человек исполняет эту просьбу, "туроператор" пропадает вместе с деньгами.