Россия опровергает фейки о том, что российские власти якобы рассматривают возможность применения ядерного оружия в своей специальной военной операции на Украине. Об этом заявил в четверг, 30 апреля, посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел Андрей Белоусов.

Дипломат назвал беспочвенными спекуляциями сообщения о том, что "в России якобы рассматривают возможность применения ядерного оружия на Украине или угрожают его применением".

При этом Белоусов напомнил, что некие силы в Лондоне и Париже всерьез рассматривали идею о возможной передаче Украине ядерного вооружения. Современное состояние международного режима нераспространения ядерного оружия вызывает опасения. Однако Россия полностью выполняет свои обязательства в этой сфере, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что нашей стране не потребуется применять ядерное оружие в ходе СВО. Глава государства подчеркивал, что до сих пор "не было необходимости" использовать ядерный арсенал — у российских военных и без него достаточно сил и средств, чтобы довести спецоперацию до логического завершения.

Российский МИД обвинил киевский режим в подталкивании мира к ядерной войне. Утративший легитимность президент Украины отказывается от мирных инициатив, тем самым провоцирует ядерный конфликт.