Автомобиль протаранил толпу людей в Лейпциге: есть жертвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автомобиля, который въехал в группу людей в историческом центре Лейпцига.

Водитель разогнал машину до высокой скорости и протаранил толпу на центральной торговой улице города. Местный обер-бургомистр сообщил о двух погибших, известно также минимум о 20 раненых.

Водитель задержан, пока о причинах случившегося однозначного заключения нет. Полицейские называют ситуацию неясной. Bild утверждает, что мужчина при задержании вел себя неадекватно. Не исключено, что он психически болен.

