Украинские националисты в четверг, 7 мая, предприняли попытку террористической атаки на объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в российском Министерстве обороны.

Как уточняет ведомство в своем MAX-канале, средства радиотехнической разведки российской армии засекли в воздушном пространстве Латвии группу из шести БПЛА. Одновременно в латвийском воздушном пространстве были выявлены два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16.

Некоторое время спустя отметки пяти из шести обнаруженных БПЛА пропали в районе города Резекне. Шестой дрон был сбит российскими средствами противовоздушной обороны в 78 километрах от Пскова. По обломкам установлено, что это был украинский БПЛА Ан-196 "Лютый".

Ранее Латвия, Литва и Эстония обнародовали совместное заявление, в котором заверили, что не давали Вооруженным силам Украины разрешение на пролет беспилотников через свое воздушное пространство. Прибалтийские страны по линии внешнеполитических ведомств довели эту информацию до сведения России.

Однако заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов подчеркивал, что ударные беспилотники свободно пролетают через воздушное пространство стран Прибалтики и Польши. Такие дроны, как отмечал представитель российского Совбеза, представляют опасность не только для нашей страны, но и для западных государств.