Россия согласилась поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая, хотя изначально оно было объявлено на 8-9 мая. Об этом рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Как уточнил представитель Кремля, договоренности по продлению перемирия и обмену пленными с Украиной в формате "1000" на "1000" были достигнуты в ходе телефонных контактов с администрацией Трампа.

Ушаков особо подчеркнул, что инициатива американского президента по перемирию и обмену пленными приурочена именно к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля в своем MAX-канале.

Этому предшествовало заявление предводителя киевского режима Владимира Зеленского о том, что он согласился на перемирие только ради обмена пленными, поскольку "Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой".

При этом зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк заявил, что мало кто реально ожидал от Украины соблюдения перемирия. Сенатор подчеркнул, что "ни договороспособности, ни чести, ни ответственности за свои слова у Зеленского нет".