Чрезвычайное происшествие на железной дороге зафиксировано в Белгородской области: электричка, которая следовала по маршруту "Разумное — Томаровка", сошла с путей. Об этом рассказал в среду, 13 мая, руководитель региона Вячеслав Гладков.

Как уточнил политик, которого цитирует "Интерфакс", предварительная причина инцидента — отсутствие около двух метров железнодорожного полотна после детонации взрывного устройства.

Машинист вынуждено применил экстренное торможение, что привело к сходу половины вагона с рельсов. Из находившихся в электричке 15 человек пострадала одна женщина.

На месте ЧП работают оперативные службы, включая саперов Министерства обороны.

Годом ранее в Воронежской области железнодорожные пути в Воронежской области были повреждены в результате подрыва. В ФСБ рассказали, что теракт был совершен непосредственно перед прохождением поезда. Благодаря профессионализму машиниста и поездной бригады, которые вовремя заметили разрушение полотна и предприняли экстренное торможение, удалось избежать крушения состава и жертв.

Киевский режим пытается вербовать исполнителей терактов и диверсий, в том числе на транспортной инфраструктуре, среди любителей легкого заработка, в том числе молодых людей. Поджоги релейных шкафов на железной дороге, которые отвечают за управление движением поездов, — одно из самых распространенных заданий.