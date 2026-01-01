Трамп оставил инструкции на случай своей смерти

Президент США Дональд Трамп оставил своему заместителю Джей Ди Вэнсу письменные инструкции на случай, если вице-президенту придется сменить главу государства до официального истечения срока его полномочий.

Как рассказал представитель Белого дома Себастьян Горка в интервью New York Post, письмо главы государства лежит в ящике письменного стола в Овальном кабинете, за которым работает Трамп.

Письмо с инструкциями полагается вскрыть вице-президенту в том случае, если с Трампом "что-то случится". При этом Горка подчеркнул, что не испытывает опасений относительно риска гибели главы государства в результате покушения со стороны "иностранного противника".

Ранее Дональд Трамп, который 14 июня 2026 года отметит 80-летие, не раз хвастался отличным здоровьем. Однако эти заявления звучат странно после недавних признаний политика об использовании тонального крема для маскировки синяков и о бесконтрольном употреблении аспирина. Журналисты отмечают, что Трамп часто засыпает на совещаниях.

При этом американский министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший рассказал про нездоровые пищевые привычки Трампа. Президент США любит фастфуд и конфеты, а также постоянно пьет диетическую газировку. Глава Минздрава заявил, что президент буквально питается отравой на повседневной основе.