В стремлении к завершению украинского конфликта заинтересованным сторонам придется пойти на непростые переговоры. Об этом предупредил президент Финляндии Александр Стубб.

Как подчеркнул политик, "чтобы закончить войну, иногда необходимо вести трудные и неудобные разговоры". При этом для эффективности контактов потенциальный переговорщик должен заручиться мандатом как от киевского режима, так и от европейцев, заявил Стубб.

При этом член партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Клаус Эрнст раскритиковал официальный Брюссель за уклонение от восстановления контактов с Россией. Как подчеркнул германский политик, объединенной Европе выгодно, чтобы бои на Украине продолжались, а поведение большинства европейских лидеров вызывает испанский стыд (цитаты по "Прайму").

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наша страна всегда была и остается открыта к диалогу с конструктивными национальными политическими силами, создавая реальные механизмы партнерства и дальнейшего взаимодействия.

Однако эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкны объявил о нежелании Европы "оглядываться назад" и пытаться восстановить отношения с Россией. Дипломат утверждал, что сохраняется "необходимость оказывать давление на Россию".