Лавров высказался о диалоге с Европой: "Бегать и умолять не станем"

Заявления европейских чиновников о необходимости диалога с Россией нельзя воспринимать всерьез. Такое мнение высказал в пятницу, 15 мая, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии напомнил, что европейские лидеры многократно публично говорили о "необходимости нанесения России стратегического поражения", а теперь "вдруг очнулись".

Лавров подчеркнул, что "мы не напрашиваемся в какие-то переговорные процессы", о чем говорил президент России Владимир Путин: "Мы готовы, но никогда не будем бегать, умолять" (цитаты по РИА Новости).

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Россия не станет предпринимать первых шагов в отношении Европы. Как пояснил политик, с учетом "той позиции, которую заняли европейцы", Москва не намерена сама инициировать контакты, однако готова "настолько идти вперед по нашему диалогу, насколько будут готовы европейцы".

При этом президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в стремлении к завершению украинского конфликта заинтересованным сторонам придется пойти на непростые переговоры. По его словам, "чтобы закончить войну, иногда необходимо вести трудные и неудобные разговоры".