Россия открыта к восстановлению контактов с другими государствами, но в отношении Европы сама не станет предпринимать инициирующих шагов. Об этом рассказал в пятницу, 8 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментарий представителя Кремля последовал за признанием главы Евросовета Антониу Кошты в том, что члены ЕС обсуждают подготовку к переговорам с Россией, чтобы "определить наилучший способ" организации диалога. Кошта уверял, будто Киев приветствует шаги европейцев в данном направлении.

Как подчеркнул Дмитрий Песков, президент России "готов к переговорам со всеми" и неоднократно про это говорил. Однако не российская сторона явилась инициатором "сворачивания до нуля" отношений с Европой — это сделали "именно Брюссель и отдельные европейские столицы".

С учетом "той позиции, которую заняли европейцы", Москва не намерена сама инициировать контакты, однако готова "настолько идти вперед по нашему диалогу, насколько будут готовы европейцы", цитирует пресс-секретаря президента России ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что вести дискуссию с Россией — "совершенно нормально", если в ней примут участие, наряду с американцами, и европейцы. Политик уверял, что европейские лидеры в попытках возобновить диалог с российскими властями "будут полностью открыты в своих начинаниях, чтобы всё это работало сообща".

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис предложили назначить специального посланника Евросоюза по мирному урегулированию конфликта на Украине. По мнению политиков, новое должностное лицо необходимо для контактов с Москвой и Киевом.