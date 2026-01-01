Российские войска освободили населенный пункт Чаривное в Запорожской области и установили контроль над Чайковкой Харьковской области. Об этом рассказали в пятницу, 15 мая, в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство в своем официальном MAX-канале, отличились подразделения группировки войск "Восток" и группировки войск "Север" соответственно.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные силы России с начала 2026 года освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов. Луганская Народная Республика освобождена полностью, в Донецкой Народной Республике под оккупацией ВСУ остается чуть более 15% территории.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял, что "любой новый человек, пришедший на смену" предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому, начнет "с уничтожения наследия предшественника". Это существенно повышает вероятность того, что Украина подпишет наконец мирный договор с Россией на российских условиях.