Киевский режим развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов от имени публичных лиц, являющихся лидерами общественного мнения. Об этом рассказали в пятницу, 15 мая, в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

В спецслужбе пояснили, что украинским властям уже недостаточно разветвленной сети телефонных мошенников — Служба безопасности Украины стремится расшатать ситуацию в России под видом публикаций патриотического контента, распространяя дезинформацию о российской армии.

При этом Киев рассчитывает втянуть владельцев информационных ресурсов в противоправную деятельность, наносящую ущерб национальным интересам России, цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее в Федеральной службе безопасности предупреждали, что украинские военные и спецслужбы могут получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях. Российские власти не раз озвучивали требования к администрации сервиса повысить безопасность пользователей, но все обращения остались без ответа.

Директор ФСБ Александр Бортников подчеркивал, что Telegram стал благодатной почвой для детской преступности, терактов и диверсий — со стороны руководства сервиса это попустительство, поскольку создатель мессенджера Павел Дуров попросту "преследует свои корыстные интересы".