ВС России и Беларуси выполнили пуски межбаллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет

Российские и белорусские военные в ходе второго этапа учений ядерных сил выполнили практические пуски межбаллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования.

Как уточнило в четверг, 21 мая, Министерство обороны России в своем MAX-канале, с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс".

Из акватории Баренцева моря экипаж фрегата произвел пуск ракеты "Циркон" по полигону Чижа, а атомного подводного крейсера — ракеты "Синева".

С полигона Капустин Яр расчет белорусских Вооруженных сил выполнил практический пуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М".

Также к тренировке ядерных сил привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС и самолеты МиГ-31И, которые осуществили пуск "Кинжала".

Минобороны России подчеркивает: все задачи тренировки ядерных сил решены в полном объеме, ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

Этому предшествовало заявление президента и верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина о том, что наша страна не намерена втягиваться в гонку вооружений, однако российская ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности для защиты государства и народа, оставаясь надежным гарантом суверенитета России и Беларуси.

Тем временем посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел, глава российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов опроверг фейки о том, что российские власти якобы рассматривают возможность применения ядерного оружия в своей специальной военной операции на Украине. Дипломат подчеркнул, что Россия полностью выполняет свои обязательства в сфере нераспространения ядерного вооружения.