Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание на одном из пунктов управления группировки "Восток" в зоне проведения специальной военной операции.

Как сообщает в понедельник, 25 мая, Минобороны в своем MAX-канале, главе ведомства доложили о работе по формированию подразделений войск беспилотных систем — это позволяет повышать разведывательные и огневые возможности.

Белоусов поручил интегрировать в единый программно-аппаратный комплекс новые виды БПЛА-перехватчиков для повышения автоматизации процесса и повышения эффективности борьбы с дронами самолетного типа.

Затем министр наградил три соединения группировки войск "Восток" за героизм, отвагу и самоотверженность, а также вручил высокие государственные награды отдельным отличившимся бойцам.

Ранее российский лидер и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин подчеркивал, что исход спецоперации известен: "Мы знаем, чем всё закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили".

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отдал должное тем, кто приближает победу на "гражданке". Политик отмечал, что единство фронта и тыла, сплав мужества, труда и веры всегда были главными чертами характера нашей нации, нашего народа.