Великобритания, Испания, Италия, Канада и Франция отвергли предложение генсека НАТО Марка Рютте об ассигновании 0,25% своего ВВП на военную поддержку Украины.

Как пишет The Sunday Telegraph, соответствующая инициатива не снискала всеобщей поддержки, которая требуется для принятия решений в Североатлантическом альянсе.

Источники издания рассказали, что пять членов военно-политического блока "отнеслись к этой идее с не очень большим энтузиазмом". В частности, Лондон пообещал снабжать Украину оружием и боевой техникой на 3 миллиарда фунтов в год — но это лишь около 0,1% ВВП Великобритании.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что Украине необходим постоянный поток оружия и военной техники из Соединенных Штатов, иначе киевскому режиму не выжить.

Европа тем временем забуксовала с выделением Киеву одобренного кредита на 90 миллиардов евро. Как оказалось, стороны до сих пор не подписали три ключевых документа, без которых денег Украине не видать. Среди этих бумаг — программа помощи Украине, которая должна базироваться на уже проведенных реальных реформах. С этим возникла проблема.