В ЕС придумали повод не назначать переговорщика с Россией

Реализация идеи восстановления диалога между Европой и Россией натолкнулась на новую преграду. Высокопоставленные чиновники из стран, поддерживающих Украину, отвергают предложение назначить спецспосланника для указанной цели.

Как пишет Politico, противники выбора переговорщика утверждают, что "подобное назначение может подорвать усилия по оказанию давления на Россию с помощью санкций".

При этом появляются все новые кандидатуры потенциальных переговорщиков. В список добавились глава Евросовета Антониу Кошта, бывший президент Финляндии Саули Ниинисте и экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В этом контексте они составили компанию бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, действующему финскому лидеру Александру Стуббу, экс-премьеру Италии Марио Драги.

Никаких официальных решений на этот счет в Европе пока не принимали. Ожидается, что тему назначения спецпосланника для диалога с Россией обсудят на неформальной встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в ближайшие дни.

Ранее глава германского правительства Фридрих Мерц уверял, что Европа готова сесть за стол переговоров с Украиной, Россией и США. По его словам, "мы в действительности находимся уже давно в интенсивном диалоге с европейскими партнерами о наших общих путях к мирному решению" украинского конфликта.

При этом эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкны объявил о нежелании Европы "оглядываться назад" и пытаться восстановить отношения с Россией. Дипломат утверждал, что сохраняется "необходимость оказывать давление на Россию".