США и Иран возобновили взаимные атаки

Американские военные в ночь на четверг, 28 мая, возобновили удары по территории Ирана.

Как сообщает CNN, мишенью стал "объект, представлявший угрозу для американских сил и коммерческого судоходства". Однако назначение и местоположение цели не уточняется.

Также СМИ пишут, что Иран выпустил четыре дрона-камикадзе по американскому торговому судну. Военные США сбили беспилотники и атаковали наземную иранскую пусковую установку.

Агентство Tasnim сообщает, что силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удары по американской авиабазе. В Иране называют это ответом на удары американских военных по объекту близ аэропорта Бендер-Аббаса с использованием авиационных снарядов.

Незадолго до этого американский лидер Дональд Трамп выразил неудовлетворенность ходом мирных переговоров с Ираном. Политик утверждал, что Тегеран всё еще не дозрел до подписания необходимых соглашений, поэтому нельзя исключать возобновление военных действий.

Источники отмечали, что у Соединенных Штатов уже наготове новый список военных целей в Иране — речь велась о неких объектах, поражение которых требует больших усилий из-за их скрытого местоположения и высокого уровня защищенности.