Соединенные Штаты решили эвакуировать свое посольство из Киева после того, как российские власти предупредили все страны о возможности нанесения ударов по военным объектам в украинской столице.

Как заявила верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Кая Каллас, "из того, что мы слышали с Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного".

Чиновница уточнила, что после предупреждения из Москвы "все европейцы остались, США ушли" (цитаты по ТАСС).

Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема саркастично прокомментировал отказ стран ЕС обезопасить своих дипломатов, работающих в Киеве. По словам политика, интеграционный блок "продолжает использовать дипломатов в качестве живого щита, несмотря на то, что США отдали приказ об эвакуации своего персонала".

До того заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков указывал, что недружественные страны Запада переворачивают с ног на голову все заявления и действия Москвы. Так произошло и с предупреждением о необходимости эвакуировать из Киева мирных граждан и иностранных дипломатов — его сочли отражением якобы агрессивного курса России.

При этом председатель Государственной думы Вячеслав Володин предупреждал, что ВС России в ответ на теракты украинских националистов против мирных жителей решат "использовать то оружие, которое не оставит следа ни от кого".