Соцфонд напомнил про 40 мер поддержки семей с детьми

Социальный фонд России предоставляет около 40 различных мер социальной поддержки, адресованных семьям с детьми. Об этом рассказали в понедельник, 1 июня, в пресс-службе ведомства.

В частности, для семей с детьми предусмотрены единовременные и ежемесячные выплаты, меры в рамках государственных программ и федеральных проектов, включая единое пособие, различные компенсации и льготы, в том числе путевки в санатории и оплату детского отдыха.

С 1 июня открыт прием заявлений на новую меру поддержки для семей с двумя и более детьми — ежегодную семейную выплату. Обратиться за ней можно через "Госуслуги", клиентские службы Соцфонда и через многофункциональные центры (МФЦ).

Новую выплату может получить семья, в которой оба родителя работают и имеется двое и более детей, постоянно проживающих в России. Средний доход на человека не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума, за прошлый год должен быть уплачен НДФЛ и не должна иметься задолженность по алиментам, сообщает РИА Новости.

Ранее Соцфонд пообещал, что пересмотрит отказов в единых пособиях для многодетных семей, которые раньше его не получали из-за небольшого превышения дохода (не более 10%). Пособие будет зачислено автоматически, если вынесенный прежде отказ противоречит новым правилам. Подавать для этого заявление и какие-либо документы не требуется.

Между тем заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил выплачивать пособие по уходу за детьми бабушкам и дедушкам, если мама или папа не уходят в соответствующий отпуск. Подобные выплаты, по мнению Гриба, повысят уровень социальной поддержки семей с детьми, а также улучшат взаимодействие между представителями разных поколений.