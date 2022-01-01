Британские власти по-прежнему пытаются подзуживать остальную Европу, убеждая ее готовиться к военному столкновению с Россией. Об этом рассказал во вторник, 2 июня, директор департамента Северной Атлантики российского Министерства иностранных дел Александр Гусаров.

Как отметил дипломат в интервью журналу "Международная жизнь", в Лондоне с весны 2022 года "последовательно и демонстративно, почти с упоением, повышали ставки в эскалации конфликта на Украине".

При этом сами англичане "лезть в пекло" не намерены, да и не располагают для этого достаточными экономическими и военными возможностями. Зато, опираясь на долгую историческую традицию, рассчитывают с помощью интриг и провокаций зацементировать восстановленные в Европе разделительные линии, а также не допустить существенной разрядки в российско-американских отношениях, подчеркнул Гусаров.

Ранее сообщалось, что британские военные провели на заброшенной станции лондонского метро учения по сценарию, предполагающему нападение России. Судя по результатам маневров, денег у Великобритании на войну против России не хватит.

Российский посол в Лондоне Андрей Келин отмечал, что Великобритания стремится добиться приостановки боевых действий на Украине, поскольку в это время из страны "будут лепить "стального дикобраза". Это означает приведение киевского режима "в такую позицию, при которой они ни на что не будут соглашаться, при этом их будут подпирать союзники по НАТО".