В России предложили создать детские версии соцсетей

Российских разработчиков и владельцев социальных сетей нужно обязать создавать детские версии этих ресурсов. Соответствующую инициативу озвучил депутат внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров.

Как пояснил политик, речь идет про версии соцсетей, где "средства родительского контроля и администрирования сделали бы невозможным появление неприемлемого содержания и регистрацию посторонних лиц". При этом такие детские соцсети не должны иметь возможности выхода во взрослую часть экосистемы.

Ветров выразил мнение, что подобный подход не только обезопасил бы детей от вредоносного контента, но и поспособствовал бы освоению механизмов коммуникации в интернете и помог в учебе, сообщает РИА Новости.

Ранее глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила против "вовлечения наших детей на платформы и социальные сети". Парламентарий отмечала, что доступ в интернет следует разрешать юным россиянам лишь после получения паспорта.

При этом первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева сочла, что запрет использования социальных сетей детьми и подростками сам по себе не решит проблему насилия в учебных учреждениях и не сократит число таких случаев. Политик призвала заниматься не запретительной деятельностью, а профилактической.