Жителей Московского региона предупредили о сильном тумане

В четверг, 4 июня, на территории Московской области ожидается туман. Об этом предупредили в столичном главке МЧС России.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, видимость из-за тумана ухудшится до 200-800 метров, поэтому на дорогах важно соблюдать осторожность и избегать резких маневров.

Тем временем в Москве и Подмосковье установлен "желтый" уровень погодной опасности. Как следует из прогностической карты предупреждений Гидрометцентра России, 4 июня ожидается гроза с дождем.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что в ближайшие пять-семь дней жителей Москвы и Подмосковья ожидает по-настоящему летняя погода. Однако подпортят ее небольшие дожди, не исключены и грозы под конец рабочей недели.

Отмечалось также, что погода наступившим летом будет, по всей вероятности, неустойчивой. Россиян ожидает "чередование волн тепла и холода, а также периодов сухой и дождливой погоды — с ливнями и грозами". С учетом потепления климата эти процессы будут проходить достаточно ярко.