Кремль напомнил Армении про выгодность членства в ЕАЭС

Россия и Армения столетиями были соседями и братскими странами. Об этом напомнил в среду, 24 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политик заверил в заинтересованности Москвы в дальнейшем сотрудничестве с Ереваном, поскольку "дел много, и отношения будут продолжать развиваться".

Дмитрий Песков также указал на то, что интеграция республики в ЕАЭС "ежегодно дает изрядный процент к росту ВВП в Армении", причем "по всем своим качественным характеристикам наш интеграционный процесс значительно превосходит другие альтернативы".

Официальный представитель Кремля выразил надежду на то, что "армянский народ и также нынешнее армянское руководство по итогам анализа ситуации придут к этой же точке зрения" (цитаты по ТАСС).

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в попытках Армении ориентироваться на европейские стандарты ничего плохого нет, однако невозможно пытаться интегрироваться в Евросоюз и одновременно оставаться членом ЕАЭС — это совершенно разные стандарты и принципы регулирования.

Между тем армянский премьер Никол Пашинян в день парламентских выборов в своей стране сделал реверанс в сторону России, заявив, что отношения Москвы и Еревана имеют институциональную глубину и основаны на обоюдном уважении. Напряжение, по словам политика, пытаются создавать "определенные силы", однако они не преуспеют.