Антироссийские планы Североатлантического альянса по разработке перспективных систем вооружений в интересах киевского режима свидетельствуют о том, что НАТО утрачивает остатки рациональности. Такое заявление сделала в понедельник, 29 июня, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства, НАТО дрейфует в зону повышенного риска на пути превращения Украины в испытательный полигон, тогда как киевский режим наращивает попытки столкнуть альянс в прямом вооруженном конфликте с Россией.

Безрассудство НАТО и Киева дает российским военным основание усилить внимание к предприятиям, производящим применяемое против России оружие. С этой позиции Москва намерена оценивать как нынешнюю ситуацию, так и перспективы ее эскалации, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД России.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко отмечал, что страны НАТО и ЕС готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года, а пока тараном Запада против нашего государства служит украинская армия.

Тем временем в Турции, которая готовится принять июльский саммит НАТО, отмечают, что "Европа уже рассчитывает на крупную войну с Россией", тем более что одолеть ее, используя как инструмент Украину, не удалось, несмотря на огромные объемы военной помощи. Не исключено, что саммит альянса принесет "очень впечатляющие результаты".