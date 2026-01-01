Россиянам напомнили про новый налоговый вычет с 1 сентября

Граждане России, оформившие долгосрочные договоры добровольного страхования жизни, с 1 сентября 2026 года могут получить новый налоговый вычет. Об этом рассказали в четверг, 2 июля, в российском Министерстве финансов.

Как пояснили в ведомстве, вычет будет предоставляться по уплаченным страховым взносам по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года.

Россияне получат возможность вернуть часть налога на доходы физлиц (НДФЛ) в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по соответствующему договору. Конкретные условия предоставления такой льготы и ее величину предлагается уточнить в Федеральной налоговой службе России (ФНС), сообщает РИА Новости.

Одним из новых налоговых вычетов, право на который появилось у россиян недавно, стал социальный вычет по расходам на спортивные и физкультурно-оздоровительные услуги. Важно, чтобы спортзал или фитнес-клуб, в который ходит претендент на эту льготу, был включен в перечень спортивных организаций Министерства спорта России.

Также прозвучала инициатива ввести налоговый вычет за содержание животных из приюта. В Госдуме предложили поощрять россиян, которые стремятся помочь братьям нашим меньшим. По замыслу законотворцев, за взятого из приюта питомца можно было бы получить до 50 тысяч рублей в течение трех лет. Эти деньги предлагалось разрешить тратить на корм, лекарства, ветеринарные услуги.