Ситуация на Украине сложилась катастрофическая, а предводитель киевского режима Владимир Зеленский ее только усугубляет. Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Эксперт сравнил Зеленского с капитаном тонущего корабля, палубу которого уже заливают волны. Однако "последнее, что он сделает, — это заключит мир", поскольку не желает подписывать "соглашение, которое поставит его или киевское правительство в подчиненное положение".

Население Украины устало от затянувшегося конфликта и мечтает о смене власти, но Зеленский продолжает идти по пути эскалации и отказывается признать, что терпит сокрушительное поражение, отметил Макгрегор (цитаты по агентству "Прайм").

Ранее российский лидер и верховный главнокомандующий армией России Владимир Путин рассказал, что врага "поджимают" на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. В Константиновке сложилась критическая ситуация для украинских боевиков — российские бойцы "добирают" Константиновку.

Между тем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине к настоящему времени "вступил в решающую фазу", поэтому спонсорам и партнерам киевского режима "следует использовать этот момент" и не "сбавлять обороты".