Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев побеседовал с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на церемонии прощания с аятоллой Али Хаменеи, убитым в ходе американской военной операции.

Как уточняет РИА Новости, беседа Медведева с Пезешкианом была краткой, ее содержание остается неизвестным.

Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали рассказал, что Дмитрий Медведев прибудет в исламскую республику на траурные мероприятия в качестве специального посланника президента России Владимира Путина.

Тем временем в Соединенных Штатах насторожились из-за сигналов от России и Ирана, а также КНР и КНДР — эти четыре государства в Вашингтоне считают своими главными геополитическими противниками. Американские СМИ отмечают, что указанные страны не стремятся объединяться в альянс. Сотрудничество на основе двусторонних соглашений — например, между Москвой и Тегераном действует договор о стратегическом партнерстве — является более удобным и эффективным.