Российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в ночь на понедельник, 6 июля, 519 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны уничтожены и перехвачены над территориями Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что жертвами удара украинских дронов по рынку в Токмаке стали пять человек. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник после этого риторически поинтересовался, чем украинские националисты отличаются от нацистов Второй мировой, бомбивших людные места городов.

Российские бойцы не оставляют без ответа военные преступления киевского режима. В ночь на 6 июля в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России был нанесен очередной удар возмездия по объектам на Украине. Успешно поражены предприятия военной промышленности и объекты ТЭК в Киеве и ряде украинских регионов.